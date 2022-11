Caso Karibu-Aid: Marie Therese Mukamitsindo indagata anche per truffa aggravata

Truffa aggravata e false fatturazioni: sono queste, tra le altre, le ipotesi di reato che, come riporta l’agenzia AdnKronos, vengono contestate a Marie Therese Mukamitsindo nell’ambito della indagine della procura di Latina sulla gestione della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid, da anni impegnati in progetti di accoglienza dei migranti nel territorio della provincia pontina. Al momento da quanto si apprende la donna risulterebbe essere l’unica iscritta nel registro degli indagati.

L’aggiornamento è di oggi, lunedì 28 novembre, mentre è dei giorni scorsi la notizia che Mukamitsindo risulta già indagata per l’ipotesi di reato di malversazione.

Una vicenda particolarmente delicata questa legata alla cooperativa Karibu e al Consorzio Aid, impegnati la prima in progetti di accoglienza di migranti legati allo Sprar, nei centri per minori non accompagnati e anche nel progetto regionale Perla contro il caporalato, e il secondo appaltatore, come consorzio di imprese, del servizio accoglienza nei Cas gestito dalla prefettura di Latina; una vicenda salita alla ribalta nazionale anche per via del legame familiare di Mukamitsindo con il deputato Aboubakar Soumahoro di cui è la suocera.

Nei giorni scorsi, dopo le tante notizie uscite sui giornali, la procura di Latina attraverso una nota ha confermato l’esistenza di indagini, affidate alla Guardia di Finanza, che fanno riferimento “a temi investigativi diversi e complessi, che concernono, in generale, l'impiego dei fondi erogati, i rapporti con l'Erario, i rapporti con i dipendenti, e i soggetti coinvolti”. Accertamenti che, hanno aggiunto da via Ezio, “muovono da notizie e comunicazioni pervenute da una pluralità di fonti, di natura pubblica e privata”.