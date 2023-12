La notte di furti, poi l’aggressione: le indagini sull’accoltellamento fuori da un bar

Sono in corso le indagini della polizia sull’aggressione e l’accoltellamento all’esterno di un bar ad Anzio. Come scrive Romatoday, dietro al violento episodio ci potrebbe essere l’ombra di un giustiziere o di giustizieri fai da te. Questa una delle ipotesi degli inquirenti.

L’uomo, un 40enne di origini marocchine senza fissa dimora e con precedenti specifici per furto e danni al patrimonio, è stato trovato ferito davanti un bar di Anzio all'alba di domenica. Secondo i primi accertamenti poco prima di essere preso a bastonate in testa e ferito alla schiena con una coltellata avrebbe forzato le saracinesche di altri due locali, un forno e un negozio di abbigliamento. Poi il bar, davanti al quale è stato pestato e lasciato moribondo in una pozza di sangue.

A dare l’allarme è stato un passante che intorno alle 5 del mattino di domenica 10 dicembre stava portando il cane a fare una passeggiata quando ha notato l’uomo privo di sensi con delle ferite alla testa e una coltellata alla schiena nel quartiere Anzio Colonia. La saracinesca dell’attività era alzata a metà; all’interno delle macchie di sangue e i segni di una precedente aggressione, confermata anche dalla presenza di una scarpa trovata poi dalla polizia all'ingresso del bar. L’uomo soccorso in condizioni gravi e portato all'ospedale Riuniti di Anzio è stato poi trasferito al San Camillo di Roma.

Si tratta di un vero e proprio giallo quello davanti al quale si trovano gli agenti del commissariato Anzio Nettuno che domenica all’alba sono subito intervenuti sul posto. Ascoltato il proprietario del bar ha riferito di essere stato risvegliato dal suono dell'allarme del locale. Sia il commerciante che i negozianti degli altri due esercizi che erano stati forzati in viale Marconi risultano totalmente estranei alla vicenda. Fra le ipotesi quella che il ladro possa essere stato sorpreso da alcuni passanti, forse anche prima di entrare al bar. Poi l'aggressione. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona acquisite dagli inquirenti.