Momenti concitati nella mattinata di ieri, giovedì 18 gennaio, a Latina dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 30 anni, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che aveva appena derubato una donna

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo poco prima aveva asportato dall’interno dell’auto di una 73enne la borsa che lei aveva poggiato sul sedile del lato passeggero; poi si era dato alla fuga. Sentite le urla della signora subito è intervenuto il genero della donna che avendo un esercizio commerciale poco distante ha subito rincorso il 30enne cercando di fermarlo. Ma il giovane, sentitosi intercettato, ha estratto dalla tasca del giubbotto una siringa e l'ha puntata verso il volto dell'uomo, riuscendo nuovamente a scappare.

Ma la sua è stata una fuga destinata a durare poco: sulla scorta delle indicazioni ricevute infatti una pattuglia dei carabinieri del Norm di Latina è subito giunta sul posto riuscendo a bloccare il ladro mentre cercava di far perdere le proprie tracce. Arrestato per rapina impropria il 30enne, una volta espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione del fratello in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La borsa recuperata è stata restituita alla donna.