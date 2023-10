Maxi sequestro di droga: tre quintali di hashish scortati nell'inceneritore

Un eccezionale quantitativo di droga distrutto nell'inceneritore di San Vittore del Lazio, a seguito di una sentenza di condanna in primo grado emesso dal tribunale di Latina nei confronti di due cittadini pontini arrestati per spaccio di stupefacenti. L'attività di indagine del gruppo delle Fiamme Gialle di Latina risale a maggio del 2022, quando, nell'ambito di un servizio coordinato dal comando provinciale della guardia di finanza di Latina, fu individuato e sequestrato un carico di 325 kg di hashish, suddiviso in circa 3.000 panetti, che sarebbero stati lavorati e poi immessi in commercio.

A insospettire i finanzieri, già in allerta da tempo per una serie di segnalazioni e riscontri acquisiti nel corso di un'attività info-investigativa, era stata la presenza dei due soggetti, marito e moglie entrambi 40enni, che con atteggiamenti ambigui, si aggiravano in tarda serata nei pressi di un noto centro commerciale del capoluogo. Dopo averli visti accedere ai sotterranei che davano accesso a dei box auto privati, i finanzieri avevano deciso di seguire la coppia per verificare il motivo della sua presenza in zona. E proprio in quel momento avevano notato che la donna faceva da “palo” e il marito, all’interno di uno dei box auto, era intento ad armeggiare la sostanza stupefacente con il chiaro fine di utilizzare quel garage come deposito di droga, probabilmente per conto di gruppi criminali più strutturati e grandi. L’ingente quantitativo di stupefacente sottoposto a sequestro, uno dei più importanti avvenuti negli ultimi anni sul territorio della provincia pontina, avrebbe permesso di realizzare circa 4 milioni di dosi che, se immesse sul mercato, avrebbero consentito un guadagno illecito stimato in oltre 3 milioni di euro.

Nella giornata di oggi, 3 ottobre, si è conclusa la fase di un iter che, grazie all’adeguato dispiegamento di forze messe in campo dal gruppo di Latina per scortare in sicurezza l’enorme quantitativo di droga all’inceneritore, ha consentito di distruggere lo stupefacente.