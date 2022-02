La vicenda risale al febbraio 2019 quando il figlio della vittima, un 90enne ricoverato presso Villa Clara perché in stato di incapacità, si accorge di lividi e tumefazioni sul corpo del genitore: il personale minimizza ma l’uomo viene portato all’Icot di Latina dove gli diagnosticano la rottura del femore e lo sottopongono ad un delicato intervento chirurgico: l’anziano però muore dopo qualche giorno e il figlio presenta una denuncia sulla scorta della quale la Procura della Repubblica apre un’inchiesta e, alla luce delle perize mediche e di ulteriori accertamenti, chiede e ottinene il rinvio a giudizio dell'uomo, chiamato a rispondere di abbandono di persona incapace. Il figlio dell’anziano si è costituito parte civile con l’avvocato Enzo Tosti.

Prima udienza questa mattina davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana, del processo a carico dell’amministratore di una casa per anziani di Sezze accusato di abbandono di persona incapace in relazione alla morte di un ospite della struttura.

Morto per una caduta nella casa per anziani, processo all'amministratore per abbandono di incapace