Abbandono di rifiuti in strada: raffica di multe per i trasgressori sorpresi dalle fototrappole

Prosegue l'attività di controllo e vigilanza dell'Azienda per i Beni Comuni di Latina e del Comune di Latina contro il contrasto al fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata differenziazione. Sale a 544 il numero totale di verbali elevati dagli ispettori ambientali di Abc, con l'ausilio delle fototrappole.

Nel corso del 2021, in particolare, sono state elevate complessivamente 134 contravvenzioni: di queste, 126 attraverso l'utilizzo di fototrappole (tre fisse e una itinerante) e 9 nei confronti di persone colte in flagranza di reato. In tutti i casi è scattata una sanzione per un importo pari a 300 euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana. Dei 134 verbali emessi nel 2021, il 65% ha interessato i residenti e il restante 35% gli utenti residenti in comuni limitrofi; 12 sono stati emessi a utenze non domestiche.

Nei giorni scorsi, sono state elevati i primi tre verbali nelle aree servite dal nuovo servizio "Porta a Porta": uno nel quartiere Nuova Latina, ex Q4, per abbandono del rifiuto non differenziato a terra, in un'area in cui precedentemente erano presenti i cassonetti stradali; gli altri due verbali invece per il fenomeno della cosiddetta "migrazione dei rifiuti" che vede i cittadini residenti in zone servite dal nuovo PaP responsabili del conferimento dei rifiuti nelle aree del territorio comunale in cui è operativo il vecchio sistema di raccolta. "Si invitano i cittadini a mostrare senso civico evitando comportamenti scorretti che danneggiano l'intera comunità. - ha dichiarato il direttore generale Silvio Ascoli - E' necessario garantire il rispetto delle regole anche come forma di tutela di tutti coloro che le rispettano. Si invita, quindi, la cittadinanza alla più ampia collaborazione per il rispetto e la tutela dell'ambiente, del decoro urbano e della salute collettiva, ricordando che sono operativi i Centri di Raccolta di Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti il cui calendario è consultabile sul sito aziendale www.abclatina.it".