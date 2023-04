Rifiuti abbandonati sulle strade e nei borghi: controlli a tappeto e sanzioni

Controlli a tappeto nel territorio di Latina da parte dei carabinieri della stazione forestale contro l'abbandono dei rifiuti, piuttosto diffuso nel capoluogo e in particolare nei borghi e nelle zone perifiche della città. Spazzatura lasciata a bordo strada, sulle banchine o nei luoghi pubblici, che diventano di fatto discariche a cielo aperto.

Nell’ultimo periodo i militari hanno elevato sanzioni per 3.600 euro a causa del mancato rispetto della normativa ambientale nazionale a carico di 6 cittadini, mentre altri 8 sono stati sanzionati per violazione al regolamento di polizia urbana del Comune di Latina, per un importo pari a 2.200 euro. I rifiuti sono stati rinvenuti in diversi punti e in qualche caso anche vicino a corsi d’acqua, come il fiume Astura, a Borgo Sabotino, o anche in strade dei borghi limitrofi, come Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, nascosti tra le sterpaglie.

Scoperti in particolare sacchi di plastica con rifiuti indifferenziati e, nei casi peggiori, ingombranti, paladtica e vetro e addirittura pezzi di autoveicoli con tanto di targhe. Molti dei rifiuti rinvenuti dai militari appartengono a categoria che, per essere smaltite in modo corretto, dovrebbero essere portate nelle apposite isole ecologiche presenti sul territorio. Per chi viola le regole sono previste sanzioni amministrative che possono arrivare anche a 3000 euro per singolo caso, ma se la stessa condotta viene attuata da chi è titolare di ditta, azienda o società, si incorre in sanzioni penali con l'arresto fino a due anni e una multa fino a ventiseimila euro nei casi più gravi. L’attività preventiva e repressiva dei reparti forestali dell’Arma continua dunque per consentire una maggiore e sempre più efficace tutela del territorio.