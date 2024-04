Abbattimento dell'ex Icos, allo studio di Anas la chiusura della Pontina e i percorsi alternativi

Si apre in prefettura il tavolo con Anas che punta a valutare le criticità e le possibili soluzioni legate ad alcuni aspetti della realizzazione del progetto a "Gonfie Vele", che riguarda la rigenerazione urbana di un quadrante importante della città di Latina a ridosso del quartiere Q4 e attraversato dalla Pontina. Cuore del progetto è l'abbattimento dell'edificio ex Icos, che porterà poi alla realizzazione di un ponte ciclopedonale e di una nuova costruzione che ospiterà un centro polivalente, uffici di polizia, spazi a servizio della Asl e alloggi.

Proprio l'abbattimento del grande edificio che campeggia lungo la Pontina rappresenta l'aspetto più problematico per le sue inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale. A fare il punto è stato ieri, nel corso della firma del protocollo in prefettura sul ponte Sisto, l'ingegner Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Lazio di Anas.

“Ci sono una serie di opere che andranno gestite nel migliore dei modi perché avranno un impatto sul traffico – ha spiegato Moladori - Dobbiamo cercare di creare minor disagio possibile alla circolazione. Per valutare questi aspetti seguiremo la strada già adottata nelle diverse riunioni del tavolo permanente sulla mobilità, secondo uno spirito di collaborazione fra tutte le istituzioni".

L'edificio verrà demolito utilizzando anche delle cariche di esplosivo e necessariamente questa complessa operazione comporterà la chiusura del tratto di Pontina interessato. "Non ci sono da parte di Anas prescrizioni particolarmente stringenti ma dobbiamo gestire e programmare nel dettaglio ogni fase dell’operazione - ha aggiunto il responsabile di Anas - L’intervento di demolizione comporterà la chiusura, di una sola o di entrambe le corsie, e bisogna quindi capire quale sarà il lasso di tempo e il periodo in cui può essere fatto un intervento di questo tipo, non solo per la circolazione stradale ma anche per la sicurezza. E' necessario contemperare l’interesse a realizzare un intervento importante come questo con l’esigenza di avere il minor impatto possibile sulla strada. Ci saranno giorni in cui inevitabilmente si dovrà prevedere la chiusura della Pontina e dovremo valutare eventuali percorsi alternativi”.