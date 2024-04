Abusi sessuali del prof di religione, il racconto delle vittime

Lunga audizione davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli di tre dei cinque ragazzini oggetto di molestie sessuali da parte dell’insegnante di religione Alessandro Frateschi chiamato a rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime.

Ascoltati in sede di incidente probatorio davanti al gup e al pubblico ministero Valentina Giammaria in modalità protetta con il supporto di uno psicologo - nominato dallo stesso giudice quale supporto nel porre le domande e nel valutare la loro attendibilità - i minori hanno confermato le accuse nei confronti del loro ex insegnante 50enne, assistito dagli avvocati Donatello Donofrio e Carlo Fusco.

Le testimonianze sono durate complessivamente oltre tre ore e mezza. In aula erano presenti anche il Garante dell’infanzia regionale, Monica Sansoni e gli avvocati Nicodemo Gentile, Antonio Cozza e Francesca Giuffrida in rappresentanza delle vittime degli abusi. Secondo gli investigatori il professore, docente presso il liceo scientifico “Majorana” dapprima instaurava un rapporto confidenziale con i suoi alunni e poi avviava un intenso rapporto via internet utilizzando Instagram grazie al quale intratteneva conversazioni a sfondo sessuale per poi passare al contatto fisico quando se ne presentava l’occasione. Fino a quando qualcuna delle vittime non ha deciso di denunciare quelle attenzioni facendo avviare accertamenti ce hanno condotto a individuare altri episodi. Nell’udienza di ieri il gup ha concesso al perito tempo fino al 20 maggio per consegnare il suo elaborato che serve a stabilire la capacità processuale delle vittime (ossia se possono sostenere un intero processo) e la loro attendibilità. La prossima udienza è stata fissata per il 24 maggio.

Nel frattempo è emerso che l'insegnante, che fino a pochi giorni fa era un dipendente dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, nel periodo dal 2020 al 2023 avrebbe sottratto parte del denaro destinato ai parroci di Latina per versarlo sul proprio conto corrente. L'ammanco ammonterebbe a circa 60mila euro. Su tale vicenda è stata inoltrata una denuncia che dovrà chiarire le modalità con le quali Frateschi si sia appropriato del denaro delle buste paga dei sacerdoti.