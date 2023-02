Abusi sessuali da parte del nonno, la madre accusata di non avere vigilato

Saranno due psichiatri e una psicologa specializzati in problematiche infantili a stabilire se una bambina di 9 anni, che ha subito abusi sessuali da parte del nonno, è attendibile e soprattutto se è in grado di deporre per ricostruire i fatti.

Questa mattina il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota ha assegnato gli incarichi ai tre periti nell’ambito di un procedimento a carico di un 62enne di Latina chiamato a rispondere di violenza sessuale sulla nipotina, reato aggravato dalla minore età della vittima e dal legame di parentela. Nel procedimento peraltro è indagata anche la madre della piccola, 32 anni, figlia dell’imputato, chiamata a rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A dare il via agli accertamenti erano state le maestre della bambina preoccupate per alcuni suoi comportamenti e gli accertamenti avviati dai carabinieri del Comando provinciale hanno confermato il sospetto. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati mentre nei mesi scorsi la bambina è stata ascoltata dal gip e dal pubblico ministero Giuseppe Miliano nel corso di un incidente probatorio con un’audizione svolta in modalità protetta con l’assistenza della psicologa: in quella sede la vittima ha confermato di essere stata palpeggiata dal nonno in più di una occasione. Ora saranno la psicologa e gli psichiatri a stabilire se la bambina è in grado di deporre e se il suo racconto è attendibile.