Accoltella un uomo e lo lascia sanguinante in strada: arrestato

Ha accoltellato un connazionale e lo ha lasciato sanguinante in strada, poco lontano dai locali della Caritas di Latina. L'aggressione si è consumata sabato sera e oggi, 21 aprile, i carabinieri della stazione di Latina hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura a carico di un cittadino di nazionalità rumena di 36 anni, ritenuto il responsabile. L'uomo è accusato di lesioni per aver ferito la vittima, un 42enne suo connazionale, prontamente soccorso e trasportato in ospedale.

I carabinieri, intervenuti subito sul posto dopo la segnalazione, hanno effettuato una perquisizione personale e hanno trovato e posto sotto sequestro tre coltelli. Dopo le formalità di rito il 36enne è finito in carcere a Velletri.