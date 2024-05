Lite furiosa per il conto del ristorante al lido di Latina: accoltellato il gestore di Capitan Vasco

Paura nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, al lido di Latina, dove una fuoriosa lite scatenata in un locale è finita con l'accoltellamento del titolare. E' accaduto nel ristorante Capitan Vasco, che si trova sul lungomare. La vittima dell'aggressione è il gestore dell'esercizio, 65 anni, trasportato subito dai figli all'ospedale Santa Maria Goretti.

All'origine del gesto, come confermano fonti della questura, una lite con alcuni clienti a causa del conto del ristorante. Durante la discussione si sono alzati i toni, poi un uomo arrivato a pranzo con una comitiva di amici ha estratto un coltello e si è scagliato contro il titolare ferendolo. Il gestore è stato trasportao in pronto soccorso, in condizioni a quanto pare non gravi. Sul caso invece stanno indagando gli investigatori della polizia cercando di ricostruire l'accaduto e di rintracciare il responsabile.