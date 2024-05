Stalking sulla ex, l'agente penitenziario chiede la messa alla prova

Ha chiesto la messa alla prova in entrambi i procedimenti nei quali è indagato l’agente della polizia penitenziaria di Latina chiamato a rispondere di stalking e poi di violazione del divieto di avvicinamento alla ex ragazza come aveva disposto il magistrato dopo la prima denuncia di lei.

Il 29enne è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per comportamenti persecutori nei confronti della 27enne essendosi presentato in più occasioni, dopo che lei aveva interrotto la relazione, presso il suo luogo di lavoro, avendola contatta in modo ossessivo sia sul telefono che sui social e appostandosi davanti ai luoghi che lei frequentava e aggredendola in un supermercato dove lei faceva la spesa. Tale comportamento gli era costato, oltre ad un provvedimento di divieto di avvicinamento, un ammonimento del Questore ma a distanza di pochi mesi l’uomo è stato arrestato per la violazione di tale ordinanza avendo seguito la ragazza in un centro commerciale del capo0luogo pontino. Anche per questo secondo episodio, per il quale c’è un procedimento davanti al gup Clara Trapuzzano, ha chiesto la messa in prova e la decisione è attesa nell’udienza fissata per il 18 settembre prossimo.

Nel frattempo il 29enne è anche ricorso al Tar chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione dal servizio di agente della polizia penitenziaria adottato in seguito all’arresto. I giudici amministrativi non si sono ancora pronunciati al riguardo.