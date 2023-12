Perseguita la ex fidanzata, agente della polizia penitenziaria indagato per stalking

L'ha seguita e l'ha aspettata davanti al posto di lavoro, si è presentato in palestra con la sua divisa da agente della polizia penitenziaria, si è appostato davanti al supermercato dove lei era andata a fare la spesa e quando è uscita l'ha aggredita fisicamente. Comportamenti persecutori che sono durati per mesi e che hanno portato una 27enne di Latina a denunciare il suo ex per stalking, denuncia che ha indotto la Procura della repubblica, dopo una serie di accertamenti, a richiedere al gip un'ordinanza restrittiva con divieto di avvicinamento dell'indagato alla parte offesa.

La vicenda ha inizio ad aprile scorso quando i due iniziano una relazione sentimentale: a distanza di pochi mesi perà la ragazza, alla luce di alcuni comportamenti di lui, decide di lasciarlo, decisione in seguito alla quale l'operatore carcerario inizia a tormentarla in tutti i modi. Se lo ritrova appostato all'uscita dal lavoro dove prova a parlarle, si presenta nella palestra che lei frequenta addirittura in divisa e poi si reca anche sul posto di lavoro dal fratello di lei. La giovane decide di parlare con i genitori del suo ex e li avvisa che se tali comportamenti non si interromperanno lei presenterà una denuncia. Nel frattempo all'agente penitenziario arriva anche un ammonimento del questore ma lui non si ferma e si fa trovare all'uscita del supermercato dove lei fa la spesa, la avvicina e la aggredisce fisicamente bloccandole i polsi. Dopo tale episodio a ottobre scorso lei decide di denunciarlo per stalking così la Procura chiede al gip un provvedimento cautelare che vieta al ragazzo di avvicinarsi alla 27enne, provvedimento emesso il 22 dicembre scorso.

Questa mattina il ragazzo, iscritto nel registro degli indagati per stalking, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l’interrogatorio di garanzia ma ha scelto di restare in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.