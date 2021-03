Minorenne accoltellato al Parco Falcone e Borsellino per una ragazza "contesa": la polizia rintraccia il responsabile

L'episodio avvenuto domenica 14 marzo. Il giovane è finito in ospedale e si trova in prognosi riservata. Prosegue l'attività investigativa

E' arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latian con una ferita d'arma da taglio all'addome. Vittima un ragazzo di 17 anni, finito al nosocomio nella serata di ieri, domenica 14 marzo. Immediatamente è stata inviata una segnalazione alla polizia. Il ragazzo ha raccontato agli agenti di essere stato accoltellato poco prima da un giovane mentre si trovava al Parco Falcone e Borsellino. All'origine della lite sfociata nell'aggressione ci sarebbe stata, come confermato dalla vittima, una ragazza "contesa".

Subito dopo l'aggressore si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della questura di Latina hanno avviato le indagini e sono arrivate nell'arco di poche ore a identificare l'autore ma sono tuttora in corso ulteriori attività investigative per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è avvenuto ascoltando altri testimoni.

Il giovane ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico, si trova ora in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.