Chiama i carabinieri per un'aggressione ma poi li spintona: denunciato

L'intervento dei militari nella serata di ieri, 9 marzo, a Latina in via Corridoni. L'uomo, un 25enne algerino, ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Ha chiamato i carabinieri raccontando di essere stato aggredito da altri cinque connazionali che si erano allontanati poco prima dell'arrivo della pattuglia dell'Arma. I militari sono intervenuti nella serata di ieri, 9 marzo, in via Corridoni a Latina. L'uomo, un 25enne di nazionalità algerina, appariva però in evidente stato di alterazione per l'eccessivo consumo di alcol e alle richieste dei militari di esibire i documenti di identità, si è rifiutato spintonandoli ripetutamente.

I militari sono però riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo negli uffici del comando di Latina allertando anche i soccorsi del 118 per le cure del caso. Al termine degli accertamenti il 25enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.