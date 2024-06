Un'altra aggressione in città: un uomo colpito con un pugno in faccia a pochi passi dal centro

Ha fermato per strada un uomo e gli ha sferrato un pugno sul volto. Un'altra aggressione avvenuta nella città capoluogo. Gli agenti della volante, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio predisto dal questore Fausto Vinci, sono stati avvicinati da uno straniero, cittadino originario del Bangladesh, che aveva una evidente ferita al labbro. L'uomo ha raccontato che poco prima era stato aggredito senza un motivo da un altro straniero, che lo ha aveva improvvisamente colpito con un pugno sul visto e poi si era allontanato scappando verso il centro cittadino.

A quel punto l'equipaggio della Volante ha seguito la via di fuga del fuggitivo e di lì a poco è riuscito a rintracciarlo e a portarlo in questura per le procedure di identificazione. L'uomo, di nazionalità tunisina, era sprovvisto di documenti. Raccolta poi la querela formale della vittima, gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà per percosse.