Aggredita da un conoscente in strada: la donna scappa insieme al figlio

Aggredita insieme al figlio piccolo, sotto gli occhi dei passanti, e costretta a rifugiarsi in un condominio. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 marzo, nei pressi della Galleria Pennacchi, in pieno centro.

La ricostruzione dei fatti è ancora la vaglio della polizia, ma una donna, insieme al figlio di pochi anni, è stata costretta a scappare dalla furia di un uomo, un suo conoscente, forse l'uomo al quale era legata da una relazione sentimentale, che la stava picchiando. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei residenti che hanno lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze portando sul posto le pattuglie della squadra volante. La ragazza, per sfuggire alle botte, insieme al bambino è scesa in strada e poi si è rifugiata nel condominio della Galleria Pennacchi, terrorizzata. E' stata poi medicata da un'ambulanza ma ha rifiutato le cure dell'ospedale.

All'arrivo degli agenti, l'aggressore, che si trovava in casa di alcuni conoscenti in Corso Matteotti, era già fuggito e sulla sua identità sono ora in corso le indagini della polizia.