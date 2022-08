Aggredito in pieno centro e ferito con il vetro di una bottiglia

Aggressione in pieno centro ieri sera a Latina. Un cittadino straniero di 26 anni è stato picchiato da un connazionale mentre si trovava nei pressi della galleria Pennacchi. Secondo quanto ha riferito è stato colpito alla schiena con il vetro di una bottiglia. E' accaduto tutto intorno alle 22 di ieri sera, 23 agosto.

I passanti hanno allertato i soccorsi e la vittima è stata soccorsa da un'ambulanza e portata in ospedale per le cure del caso. Ha una prognosi di 20 giorni. Non è ancora chiaro quale sia la dinamica dell'accaduto e cosa abbia scatenato l'aggressione, ma lo straniero rimasto ferito, che in quel momento era in preda ai fumi dell'alcol, ha riferito di trovarsi da solo e di essere stato colpito senza una ragione.