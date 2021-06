Aggressione all'infermiera del Goretti, il 54enne si difende: "Ero in crisi di astinenza"

Si è difeso dall’accusa di avere aggredito un’infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti spiegando che il suo comportamento è stato conseguenza di una crisi di astinenza.

Il 54enne di Latina, colpito nei giorni scorsi da ordinanza di custodia cautelare per rapina impropria, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e ha negato di avere commesso una rapina sottolineando che in quel momento era in crisi di astinenza.

L’uomo, in cura presso il Serd del nosocomio pontino, è stato arrestato per rapina impropria per avere aggredito, il 24 maggio scorso, un’infermiera all’interno di un laboratorio dell’ospedale dopo essere stato sorpreso mentre cercava di impossessarsi del prontuario delle ricette di un medico che si era allontanato dalla stanza. L'infermiera aveva cercato di bloccarlo e lui nel tentativo di liberarsi e di fuggire, l'aveva colpita procurandole lesioni con 20 giorni di prognosi.