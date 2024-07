Caos al Goretti: una paziente aggredisce un medico e blocca il pronto soccorso

Era in attesa nella sala del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina quando ha iniziato a dare in escandescenza. Una donna di 36 anni, residente nel capoluogo, ha aggredito improvvisamente il medico di turno e creato il panico nell'ospedale, tanto da rendere necessario l'intervento tempestivo dei carabinieri.

I militari del Nor della sezione radiomobile della compagnia di Latina hanno cercato di calmarla ma a loro volta sono stati aggrediti. La donna infatti ha opposto resistenza anche nei loro confronti. E' stata quindi bloccata e sedata e successivamente ricoverata per le cure del caso. A suo carico è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.