Dà in escandescenze all'ospedale e aggredisce i carabinieri: 25enne denunciato

Senza autorizzazione si era introdotto in una stanza di degenza dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era arrivato poco prima trasportato dal personale dell'ambulanza del 118. Ha poi iniziato a pronunciare frasi senza senso e a dare in escandescenze e per cercare di bloccarlo i sanitari hanno dovuto richiedere l'intervento dei carabinieri.

Una volta sul posto i militari lo hanno fermato per evitare che continuasse ad arrecare danni ma l'uomo, nel tentativo di divincolarsi, ha strattonato e picchiato i militari procurando loro alcune lesioni. a carico del giovane, un 25enne originario del Bangladesh e residente a Sezze, è scattata quindi una denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione a pubblico servizio e lesioni personali aggravate.