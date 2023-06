"Mi sento perseguitato". Il giudice dispone il ricovero per l'aggressore di piazza Moro

E' stato trasferito presso una residenza sanitaria in attesa di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica il 45enne arrestato domenica quale responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo e una ragazza in piazza Moro a Latina.

Le condizioni di salute mentale dell'uomo, che è accusato di tentato omicidio, detenzione illegale di un coltello e lesioni, sono problematiche come è emerso questa mattina nel corso dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa. Assistito dall'avvocato Oliviero Sezzi l'uomo, che risulta essere in cura presso il centro di salute mentale, ha detto di sentirsi perseguitato e infastidito dalle voci provenienti dal locale che si trova sotto la sua abitazione. Così il gip a conclusione dell'interrogatorio ha disposto il suo trasferimento presso una Rems e a breve fisserà un incidente probatorio per affidare ad un perito l'incarico di valutare le condizioni psichiatriche del 45enne.

L'uomo nelle prime ore di domenica mattina ha aggredito prima verbalmente poi fisicamente una ragazza che era in strada davanti ad un locale a piazza Moro e poi ha ferito all'addome con un coltello il compagno di lei intervenuto per difenderla.

Ora saranno i medici a stabilire le condizioni di salute dell'aggressore per il quale la difesa ha chiesto che non venga applicata alcuna misura cautelare.