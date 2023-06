Ragazza picchiata da uno sconosciuto per strada, il fidanzato colpito con un coltello

Un ragazzo e una ragazza sono stati aggrediti nelle prime ore del mattino di domenica in Piazza Moro a Latina. Lei picchiata in strada, lui ferito all'addome con un coltello. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, ma non si trova in pericolo di vita. Per la ragazza invece solo lievi contusioni e tanto spavento.

Secondo la ricostruzione che la giovane coppia ha fatto agli investigatori della polizia che indagano sull'accaduto, nella notte tra sabato e domenica la ragazza si trovava in strada fuori al locale in cui lavora il fidanzato quando è stata avvicinata da un uomo che l'ha aggredita verbalmente e poi l'ha picchiata. Per bloccare l'uomo è intervenuto il compagno, ma l'aggressore in quel momento ha estratto un coltello e lo ha ferito colpendolo all'addome. Una doppia aggressione avvenuta, secondo quanto riferito dai ragazzi, senza un'apparente ragione.

Le indagini della polizia hanno portato gli agenti a identificare a stretto giro il responsabile e ad arrestarlo