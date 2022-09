Lite in strada per una mancata precedenza: automobilista aggredito da due giovani

Un violento alterco per questioni di viabilità è degenerato in un'aggressione questa mattina in pieno centro cittadino. Secondo la ricostruzione dell'accaduto due minorenni alla guida di una minicar hanno reagito a una presunta mancata precedenza da parte di un automobilista nei pressi di Piazza San Marco. Ne è nata un'immediata discussione, poi un breve inseguimento che i due giovanissimi hanno terminato chiudendo la strada all'altro con la loro vettura.

Quando l'automobilista è sceso dall'auto è stato aggredito e, secondo le testimonianza, perfino strattonato dai due ragazzi fino a cadere a terra. A breve distanza c'era però alcuni agenti della polizia stradale impegnati in un servizio di controllo, intervenuti immediatamente per fermare l'aggressione. Il personale della squadra volante della questura ha poi ricostruito l'accaduto e ora sta vagliando la posizione dei due ragazzi.