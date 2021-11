Aggressione in un appartamento: un uomo ferito con un coltello. Tre denunce

Un uomo ferito con un coltello e tre persone denunciate dalla polizia. Nella serata di domenica 14 novembre le pattuglie della squadra volante della questura sono intervenute in un'abitazione del centro di Latina dopo una segnalazione anonima arrivata al 113. Una volta sul posto gli agenti hanno notato nella palazzina delle tracce di sangue che terminavano fino alla porta d'ingresso di un appartamento, al cui interno c'erano due uomini, di 47 e 58 anni, entrambi di nazionalità rumena.

Nonostante la macchie di sangue presenti, i due hanno subito mostrato scarsa collaborazione e uno di loro ha addirittura dichiarato agli agenti di essersi ferito in modo autonomo, nonostante non presentasse nessuna ferita. Proprio mentre i poliziotti stavano interrogando altri condomini della palazzina, il 47enne ha ammesso di aver ferito con un coltello un connazionale, soccorso poco prima da un'ambulanza e trasportato dal Goretti. La vittima, 45enne, ha tentato però di ridimensionare l'accaduto fornendo una versione poco attendebile.

Sulla base degli elementi raccolti dagli agenti, delle testimonianze e dei rilievi degli esperti della polizia scientifica, il 47enne, P.N. le sue iniziali, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate, mentre gli altri due cittadini rumeni, compresa la vittima dell'aggressione, sono stati invece denunciati per il reato di favoreggiamento personale. In corso ulteriori indagini per accertare con esattezza le cause all'origine del ferimento.