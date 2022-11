Diciassettenne pestato e accoltellato in zona pub, i tre arrestati non parlano

Non hanno risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Michele Petillo, 29 anni, Enzo Succi, 20 anni e Vincenzo Scava, 45 anni, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate per avere picchiato e poi accoltellato un 17enne nella zona dei pub a Latina.

I tre, assistiti dagli avvocati Alessia Vita e Sandro Marcheselli, questa mattina sono comparsi davanti al gip del Tribunale Giorgia Castriotra, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, per l’interrogatorio di garanzia ma hanno tutti scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

L’aggressione ai danni del ragazzo, che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Goretti come testimonia il certificato medico, risale al 1 agosto scorso quando il gruppo, che in realtà cercava un’altra persona, si è accanito contro il 17enne mentre era in uno dei locali dell’area della movida. Ai responsabili dell’agguato gli investigatori sono arrivati grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini del sistema di videosorveglianza del pub dove si è verificata l’aggressione. I tre, che secondo il giudice per le indagini preliminari denotano “una allarmante pericolosità sociale”, sono tutti agli arresti domiciliari.