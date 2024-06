Aggressioni a medici e infermieri negli ospedali, escalation senza fine

Nonostante l’aumento dei casi di aggressione ai danni di operatori sanitari in molti ospedali della provincia di Latina le richieste dei sindacati di categorie finalizzate all’adozione di misure per supportare le vittime sono rimaste inascoltate. A sollevare nuovamente la questione è la Uil Funzione pubblica in una lettera inviata al commissario straordinario della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli.

“Già il 29 aprile scorso – scrive il segretario Giancarlo Ferrara – avevamo sollecitato un nuovo protocollo interno di sicurezza contro le aggressioni, in ossequio alla recente e vigente legislazione per la tutela dei professionisti sanitari in servizio. Questo protocollo interno dovrà stabilire le modalità con cui le vittime dovranno segnalare eventuali aggressioni, al fine della procedibilità di ufficio e patrocinio legale per i reati di lesioni lievi, gravi o gravissime, oltre alle procedure per richiedere eventualmente il supporto psicologico. A tutt’oggi, nonostante i continui episodi di violenza contro gli operatori sanitari della Asl Latina, non è pervenuta nessuna risposta in merito”.

La Uil torna dunque alla carica e chiede un incontro urgente sulla sicurezza per confrontarsi sull’ipotesi del protocollo e per adottare eventuali decisioni in materia soprattutto per le realtà lavorative maggiormente a rischio quali i pronto soccorso dove sempre più spesso si verificano aggressioni contro medici e infermieri.

“La nostra richiesta – conclude la lettera inviata ai vertici Asl – intende rendere operativo un valido strumento dissuasivo contro le crescenti aggressioni al personale sanitario e scongiurare situazioni dove l’aggressore possa fare pressioni minatorie per indurre la vittima a non sporgere denuncia”.