Aggressioni al personale sanitario: in tre anni 73 episodi alla Asl di Latina, con un incremento nel 2022

La Asl di Latina è in prima linea per contrastare il fenomeno proeccupante della violenza e delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Solo nei giorni scorsi un grave episodio si era verificato al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina, dove un uomo era stato arrestato per aver picchiato con calci e pugni un medico e per aver opposto resistenza ai carabinieri. L’azienda sanitaria ha attivato specifiche procedure di assistenza, previste per i propri dipendenti. "Negli ultimi anni purtroppo il fenomeno è diventato strutturale - si legge in una nota della Asl - tant’è che il Parlamento ha emanato uno specifico provvedimento legislativo, la legge 14 agosto 2020, n. 113, che inasprisce il quadro sanzionatorio penale e introduce una nuova circostanza aggravante comune all’art. 61 c.p."..

Già a partire dal 2018 la Asl ha promosso interventi per un cambiamento culturale e per la tolleranza zero nei confronti di qualsiasi tipo di aggressione e negli ultimi anni, con l'aggravarsi del fenomeno, sono state messe a sistema alcune iniziative di contrasto insieme a un programma di prevenzione per i dipendenti della Asl, tra cui la creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per valutare le aggressioni avvenute e attuare le misure preventive; interventi di formazione mirata per riconoscere e disinnescare eventuali forme di violenza; l’attivazione di procedure interne per la gestione delle aggressioni e l’istituzione di un ambulatorio per il supporto psicologico personalizzato per aiutare gli operatori sanitari, vittime di aggressione, vincere lo stress e superare il trauma vissuto. "Un cambiamento culturale - si legge ancora - che va costantemente alimentato. Per questo l’azienda è sempre più impegnata sia verso i propri dipendenti per migliorarne le competenze nella relazione e contrasto al fenomeno e sia verso la cittadinanza rafforzando l'informazione agli assistiti, con l’intento di sensibilizzare ad una cultura che eviti la violenza, in ogni sua forma, ripristinando un clima di fiducia e di rispetto verso chi opera per assicurare le cure". Nella città di Latina, in occasione della prima “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” il 12 Marzo 2022, i dipendenti della Asl di Latina insieme alla direzione generale sono scesi in campo con un’iniziativa di sensibilizzazione alla popolazione e un flash mob organizzato in P.zza del Popolo.

Gli episodi di aggressione verso i sanitari, nelle diverse forme, da quella verbale a quella fisica, avvengono in particolare presso i servizi d’Urgenza-Emergenza, nei reparti psichiatrici o nei luoghi di attesa, da parte sia dei pazienti sia dei loro familiari. Il recente rapporto nazionale Inail ricorda che ci sono stati 12mila casi di aggressione sul lavoro, una media di 2.500 all’anno, tre quarti di questi hanno interessato le donne. Di tutte le aggressioni al personale sanitario il 46% sono infermieri e il 6 % sono medici. "Dal monitoraggio degli ultimi 3 anni, risulta siano avvenute circa 73 aggressioni nella Asl di Latina - si legge ancora nella nota - con un incremento nel primo semestre 2022, circa 50 segnalazioni, a cui si aggiunge il grave episodio di cronaca a Terracina. L’incremento di segnalazioni è dovuto alla maggiore consapevolezza degli operatori specificatamente formati a far emergere il fenomeno, fino a qualche tempo in parte sottaciuto. Per questo l’Azienda continua ad operare per rafforzare ulteriormente i programmi e le iniziative già avviate di contrasto a questo intollerabile fenomeno, facendo appello alla popolazione affinché prevalga il senso di comunità, in particolare nei luoghi di cura e si concretizzino le imprescindibili forme di rispetto dovute per chi con abnegazione svolge la delicata missione di assistenza e cura".