'Alba Pontina', nessuna soffiata ai Di Silvio: assolto Zi' Marcello

Era accusato di favoreggiamento del clan Di Silvio nell'ambito dell'indagine 'Alba Pontina' e per questo in primo grado era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, senza sosensione condizionale della pena, Antonio Fusco detto zi' Marcello. Ma la Corte di appello di Roma ha ribaltato il verdetto assolvendolo con formula piena perchè il fatto non sussite.

Nell'indagine della Dda di Roma ci era finito per una telefonata fatta a Agostino Riccardo sul telefono intestato a Gianluca Di Silvio, figlio di Armando. Secondo gli investigatorio quella chiamata in cui diceva al suo interlocutore di non andare all'appuntamento con il ristoratore di Sermoneta Davide Malfetta era una soffiata per non farli arrestare visto che quell'incontro era per farsi pagare per un'estorsione. Ma la versione di Fusco, spiegata nel corso di una conferenza stampa con i suoi legali, gli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci, era soltanto per invitare l'esponente del clan a rinunciare a quel denaro alla luce delle difficoltà del ristoratore, vittima dei Di Silvio. "Fusco si era semplicemente offerto di aiutare il ristoratore su sua richiesta sapendo che conosceva Agostino Riccardo – sottolineano i difensori – chiamandolo al numero che era intestato a Gianluca Di Silvio. Tanto che lo stesso Riccardo in una telefonata a Malfetta si era lamentato dell’intervento di Fusco". E lui smentisce anche la circostanza emersa nel corso delle indagini che la chiamata fosse partita dal centralino del Comando della Guardia di finanza. "Non sono mai entrato nella sede della Finanza – spiega – e l'ho anche detto ai giudici".

Ora, alla luce della sentenza di assoluzione da parte della Corte di appello i suoi legali non escludono l’ipotesi di avviare un’azione di riparazione per ingiusta detenzione per i sei mesi trascorsi da Fusco agli arresti domiciliari e gli altri sei con divieto di dimora.