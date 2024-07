Alba Pontina, con la condanna definitiva si costituisce in carcere la moglie di Armando Lallà

Con la sentenza della Corte di Cassazione diventano definitive le condanne a carico di otto componenti del clan Di Silvio coinvolti nell'operazione Alba Pontina, tra cui il capo, Armando Lallà, e la moglie, Sabina De Rosa. Per il primo è arrivata la conferma a 20 anni di carcere, per la seconda a 13 anni e 4 mesi di reclusione.

E proprio ieri, dopo il pronunciamento della Corte, Sabina De Rosa si è costituita per l'ordine di esecuzione in carcere. Dovrà ancora ancora scontare 10 anni dei 13 complessivi che le sono stati inflitti . Insieme a moglie e marito del clan è arrivata la conferma delle condanne anche per Francesca De Rosa, Genovefffa Di Silvio, Angela Di Silvio, Giulia Di Silvio, Tiziano Cesari e Federico Arcieri. Complessivamente per gli otto appartenenti al gruppo, 53 anni di carcere, per associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio. Reati commessi con metodo mafioso.