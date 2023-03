L’ultima udienza per eventuali repliche e la sentenza è stata fissata per il 15 maggio.

Per quanto riguarda il processo la Corte di appello ha fissato per il 4 maggio la prossima udienza: ci sarà prima la relazione del relatore, poi la parola passerà al Procuratore generale e alle parti civili costituite che sono la Regione Lazio con l’avvocato Carlo D’Amata, il Comune di Latina con l’avvocato Francesco Cavalcanti e l’associazione ‘Caponnetto’ con l’avvocato Licia D’Amico.

Sul banco degli imputati il capo famiglia Armando Lallà Di Silvio (24 anni e due mesi di reclusione), la moglie Sabina De Rosa (15 anni e tre mesi), Francesca De Rosa (3 anni e tre mesi), Genoveffa Di Silvio (5 anni e quattro mesi), Angela Di Silvio (6 anni e quattro mesi), Giulia Di Silvio (2 anni e sette mesi), Tiziano Cesari (3 anni e sette mesi) e Federico Arcieri (4 anni). Il Tribunale nella sentenza ha riconosciuto a loro carico l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso come è accaduto anche per gli altri componenti del clan condannati definitivamente a oltre mezzo secolo di carcere dalla Corte di Cassazione.

Ha preso il via davanti alla Corte di appello di Roma il processo di secondo grado di ‘Alba pontina’ a carico dei componenti del clan Di Silvio che hanno scelto il rito ordinario e sono stati già condannati con sentenza del Tribunale di Latina il 14 luglio 2021.

Gli imputati sono stati condannati in primo grado a oltre mezzo secolo di carcere riconoscendo le modalità mafiose del sodalizio di Campo Boario

'Alba pontina', al via il processo in appello per Armando Di Silvio e altri sette componenti del clan