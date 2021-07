Processo 'Alba Pontina', parla la difesa del clan Di Silvio. In serata la sentenza

Ultima udienza per l'operazione che ha scardinato il gruppo criminale di Campo Boario. Per gli avvocati non c'era associazione mafiosa

Ultima udienza del processo ‘Alba Pontina’ oggi nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Latina. A prendere la parola gli avvocati della difesa.

Ha iniziato Luca Giudetti che ha contestato il carattere mafioso dell’associazione a delinquere per la quale sono imputati Armando Di Silvio, la moglie Sabina De Rosa; Francesca De Rosa, Genoveffa e Angela Di Silvio, Federico Arcieri mentre Giulia Di Silvio e Tiziano Cesari sono chiamati a rispondere a vario titolo di traffico di stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento. Secondo il legale di Lallà non hanno le caratteristiche dell’associazione mafiosa e i diversi episodi di spaccio e estorsione contestati sono di modesta entità tanto da chiedere la derubricazione del capo di imputazione e la riqualificazione dei reati. Poi la parola è passata all’avvocato Oreste Palmieri: anche lui ha parlato di singoli episodi che non configurano l’aggravante mafiosa e ha contestato anche le dichiarazioni dei pentiti sulle quali si basa una parte consistente della ricostruzione dell’accusa rappresentata dai pubblici ministeri Claudio De Lazzaro e Luigia Spinelli. La richiesta è stata anche in questo caso una riqualificazione dei reati con l’esclusione dell’aggravante dell’associazione mafiosa e la concessione delle attenuanti generiche agli imputati. A chiudere le arringhe della difesa l’avvocato Angelo Palmieri che sta ancora parlando.

Poi la prima sezione penale presieduta da Gian Luca soana entrerà in camera di consiglio per la sentenza che potrebbe arrivare già in serata.

I pm hanno chiesto 25 anni per Armando Di Silvio; 15 anni per la moglie Sabina De Rosa; 11 anni per Francesca De Rosa e altrettanti per Genoveffa e Angela Di Silvio; sei anni ciascuno per Giulia Di Silvio e Tiziano Cesari; 15 anni per Federico Arcieri.