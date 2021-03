Allarme bomba al tribunale di Latina: evacuato l'edificio

Una telefonata anonima questa mattina ha avvertito della presenza di un ordigno. Per precauzione tutti i presenti sono stati allontanati

Allarme bomba al palazzo di giustizia di Latina. Questa mattina, 26 marzo, una telefonata anonima ha avvertito della presenza di un ordigno all'interno del tribunale. In via precauzionale è stata dunque disposta l'evacuazione dell'edificio. Tutte le persone presenti sono state fatte uscire e si sono riversate nel piazzale antistante.

Sul posto anche le pattuglie della polizia. All'interno sono state avviate le necessarie verifiche. Non è la prima volta che si verifica un simile allarme e in casi come questi scattano tutte le ispezioni di sicurezza.