Nuova allerta meteo, da stasera e fino a domani temporali in arrivo

Nuova allerta meteo per la provincia di Latina per la quale è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse da parte del Sistema di protezione civile regionale con indicazione che dalla tarda serata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono specie sui settori costieri precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il livello di criticità è comunque giallo.