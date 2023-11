Alto impatto: al Nicolosi controlli sulle strade e con i cani antidroga

Il primo bilancio dell'operazione Alto Impatto che ieri sera ha riguardato il quartiere Nicolosi di Latina. I controlli interforze hanno impegnato anche le pattuglie della polizia di Stato, con gli equipaggi della squadra volante, della polstrada e della polizia amministrativa, insieme al reparto Prevenzione crimine del Lazio e alle unità cinofile di Nettuno. Particolare attenzione è stata poste alle aree a maggior rischio degrado, in cui gli episodi di criminalità creano allarme sociale.

Nel corso del pomeriggio e della serata la polizia ha identificato complessivamente 189 persone e controllato 145 veicoli lungo le strade della zona cittadina elevando in totale 15 sanzioni. Effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi o droga mentre sono stati quattro le ispezioni agli esercizi commerciali svolte insieme al personale della Asl: per una delle attività oggetto di controlli è stata contestata la presenza di un lavoratore non regolarizzato. Nello stesso contesto, una persona è stata segnalata all'autorità amministrativa perché trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale.

Nell'ottica del contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, sono stati identificati 34 cittadini stranieri, sei dei quali accompagnati negli uffici della questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali uno dei soggetti controllati è stato espulso.