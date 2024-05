Alto impatto in Q4 e Q5: un arresto e sei esercizi commerciali controllati

Servizio straordinario di controllo, nel fine settimana, nei quartieri Q4 e Q5. L'operazione Alto impatto, coordinata dalla prefettura, è tornata nel capoluogo pontino con un pattugliamento interforze da parte della questura, del comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza.

I militari dell'Arma, in particolare, insieme al personale del gruppo forestale, nell'ambito del servizio hanno arrestato un uomo di 53 anni, residente a Latina, sottoponendolo alla misura della detenzione in carcere, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall'ufficio di sorveglianza di Roma a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte e che i militari hanno prontamente segnalato all'autorità giudiziaria. Per l'uomo si sono dunque aperte le porte della casa circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel corso del servizio inoltre i carabinieri hanno sottoposto a controllo sei attività commerciali senza rilevare particolari irregolarità. Per quanto riguarda invece il monitoraggio della circolazione stradale, sono state identificate complessivamente 97 persone e fermati 41 veicoli, elevando due contravvenzioni per violazioni del codice della strada.