Le pattuglie presidiano i quartieri Q4 e Q5: posti di blocco e controlli

Oltre 200 persone fermate e identificate dalla polizia durante i controlli interfoze in Q4 e Q5 nell'ambito dell'operazione Alto Impatto. La questura ha messo in campo le pattuglie della squadra volante, della polizia stradale e del reparto Prevenzione crimine Lazio, operando d'intesa con il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e con quello della guardia di finanza. L'obiettivo è rispondere a una crescente domanda di sicurezza dei cittadini.

Nei due quartieri del capoluogo gli agenti hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno permesso di identificare 203 persone, di cui una segnalata all'autorità amministrativa per possesso di stupefacenti per uso personale. Fermati inoltre 142 veicoli ed elevate 10 contestazioni per violazioni al Codice della strada. Tra queste, un fermo amministrativo del veicolo e una patente ritirata per un automobilista trovato alla guida in stato di ebbrezza.