Processo Latina Ambiente, la curatela chiede di essere parte civile

Slitta nuovamente l'udienza preliminare a carico delle 26 persone chiamate a rispondere a vario titolo del fallimento della società Latina Ambiente, fallimento che è stato dichiarato dal Tribunale il 7 dicembre 2016.

Il giudice per l'udienza preliminare Laura Morselli - al quale è stata assegnata la causa - stamattina ha infatti preso atto del deposito delle memorie difensive di altri due imputati poi ha rinviato al 9 maggio prossimo. Tra gli indagati per i quali il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto il rinvio a giudizio – assistiti dagli avvocati Renato Archidiacono, Luigi Di Mambro, Orlando Mariani, Fabio Federici e Leone Zeppieri – ci sono tra gli altri Bruno Landi e Valerio Bertuccelli; gli ex presidenti Vincenzo Bianchi, Giovanni Rossi, Giacomo Mignano e Massimo Giungarelli; gli ex consiglieri del Cda Gianmario Baruchello, Marco Brinati, Claudio Quattrini, Marcello Vernola, Alfio Gentili, Maurizio Barra, Bruno Calzia, Vincenzo Borrelli, Lucio Nicastro, Stefano Gori, Romeo Carpineti, Francesco Maltoni, Lorenzo Le Donne e Giancarlo Milesi; i componenti del collegio di sindaci revisori Gabriele Giordano, Elvio Biondi, Ruggiero Maurizio Moccaldi, Bruno Pezzuolo e il socio e procuratore della società di revisione Mazars & Guerard, Fabio Carlini, chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta. Secondo l'accusa avrebbero provocato, con l’omissione dei controlli contabili e di bilancio il fallimento della partecipata.

Nell'udienza di oggi è stata inoltre depositata la richiesta di costituzione di parte civile della curatela fallimentare, rappresentata dall'avvocato Stefano Preziosi, ed è inoltre stata preannunciata quella del Comune di Latina, rappresentato dall'avvocato Francesco Cavalcanti. Nel frattempo però il Consiglio comunale del capoluogo pontino a dicembre scorso ha approvato una delibera per la transazione con la società Latina Ambiente in fallimento. Secondo l'accordo raggiunto l'amministrazione comunale verserà alla curatela la somma complessiva di sei milioni di euro a fronte di una pretesa creditoria di circa 18 milioni di euro, comprensiva di spese e interessi legali, chiudendo definitivamente tre contenziosi in essere, il più vecchio dei quali risalente al 2016. In conseguenza di tale accordo la curatela rinuncia ai contenziosi pendenti.

Nel frattempo però il processo penale va avanti con il Comune come parte offesa.