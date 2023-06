Omicidio stradale, udienza preliminare per l'assessore Annalisa Muzio

E' stata rinviata al 20 ottobre prossimo l'udienza preliminare a carico dell'assessore all'urbanistica del Comune di Latina Annalise Muzio indagata per omicidio stradale.

L'esponente politica di Fare Latina, assistita dall'avvocato Renato Archidiacono, è comparsa davanti al giudice per l'udienza prelimnare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di una vicenda che risale al 14 settembre 2021. Quella sera la Muzio, all'epoca candidata sindaco, alla guida della sua auto aveva colpito il 75enne Giorgio Pedaci, insegnante in pensione cha stava attraversando la strada all'incrocio tra via dei Monti Lepini e via dei Volsini. L'uomo aveva perso l'equilibrio era era caduto a terra battendo la testa: l'impatto con il marciapiede era stato violento tanto da procurargli un grave trauma cranico. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina non aveva più ripreso conoscenza ed era deceduto un mese dopo.

A conclusione degli accertamenti effettuati dai carabinieri la Procura della Repubblica ha prima iscritto Annalisa Muzio nel registro degli indagati, poi ne ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale.

I familiari della vittima hanno depositato in sede di udienza preliminare due diverse richieste di costituzione di parte civile sulle quali il gup Cario si è riservato di decidere. Ha quindi disposto un rinvio dell'udienza al 20 ottobre e in quella sede stabilirà anche se accogliere l'istanza della Procura e rinviare a giudizio la Muzio.