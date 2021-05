Anziana derubata da finti tecnici di Acqualatina: in casa rubano denaro e gioielli

Un'anziana truffata e derutaba ieri a Latina da due finti tecnici della società Acqualatina. I due sconosciuti si sono presentati alla porta di un appartamento in via Nino Bixio, evidentemente ben sapendo che all'interno viveva una persona anziana. Si sono qualificati come tecnici e sono riusciti ad entrare in casa della donna.

Una volta all'interno hanno potuto arraffare denaro e gioielli che la signora aveva in casa e sono poi fuggiti facendo perdere le tracce. Quando la vittima si è resa conto di essere stata derubata ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante per raccogliere informazioni e una descrizione fisica dei due ladri. Le indagini sono in corso.