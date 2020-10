Rapinano un Rolex ad un anziano vicino al Morbella ma l’orologio è soltanto una copia

Una rapina è stata mesa a segno ieri sera, venerdì 23 ottobre, nei pressi del centro commerciale Morbella. Erano circa le 19.30 quando due persone con il volto coperto dal casco e a bordo di uno scooter si sono avvicinati ad un anziano residente nella zona, lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare l’orologio che indossava al polso, un Rolex.

Per la vittima soltanto tanta paura ma nessuna conseguenza ma per ai ladri è toccata una brutta sorpresa: l’orologio infatti non era un Rolex originale ma semplice una copia, un falso insomma. Sull’episodio indagano i carabinieri.