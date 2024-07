Vende una bici on line ma versa i soldi invece di riceverli: anziano truffato

Aveva messo in vendita una bicicletta ma invece di ricevere il corrispettivo ha versato il denaro per poi accorgersi dell’errore e denunciare tutto. Così la polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, cittadina in provincia di Ancona, ha denunciato in stato di libertà due persone della provincia di Latina – un 43enne e un 35enne – e una romana di 22 anni con l’accusa di truffa in concorso.

I fatti risalgono ad aprile quando un 61enne ha pubblicato un annuncio sul portale Subito.it al fine di vendere la propria bici da strada a un prezzo di mille euro. Un potenziale acquirente, dall’accento bolognese, lo ha contattato telefonicamente dicendosi interessato e ha concordato il ritiro del mezzo tramite corriere il giorno successivo e il pagamento tramite operazioni presso uno sportello Postamat. La vittima, pertanto, convinta della buona fede dell’interlocutore, è andata presso un ufficio postale e, seguendo le indicazioni del potenziale acquirente, ha effettuato ben 8 ricariche su carte Postepay per un totale di 1.908 euro.

Ad un certo punto però l’uomo si è reso conto di essere stato truffato così ha presentato una denuncia. Gli accertamenti investigativi sull’utenza telefonica e sulle carte Postepay dove erano confluite le somme di denaro fraudolente, hanno consentito agli investigatori di arrivare all’identità di tre persone, due della provincia di Latina e uno di Roma, tutti con precedenti di polizia anche per truffa. Per loro è scattata una denuncia a piede libero e per truffa in concorso.