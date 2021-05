Due appartamenti a Latina destinati a chi affronta cure a lunga degenza al Goretti

A gestirli l'associazione Valentina onlus, per conto del Comune che li ha ricevuti in comodato d'uso gratuito dalla curia vescovile

Due mini appartamenti in via Leonardo da Vinci, a Latina, allestiti dall'associazione Valentina onlus e destinati ai pazienti residenti fuori Latina che devono effettuare cure a lunga degenza. Si tratta di due locali consegnati gratuitamente all'associazione dal Comune di Latina, che a sua volta li aveva riceveuti in comodato d'uso gratuito dalla curia vescovile.

I due appartamenti, di 37 mq ciascuno, saranno gestiti per tre anni da Valentina onlus che li metterà a disposizione dei pazienti sottoposti a cure a lunga degenza, come ad esempio la radioterapia, presso l'ospedale civile che dista poche centinaia di metri. Con propri fondi l'associazione ha provveduto all'acquisto di arredi nuovi per creare ambienti confortevoli. Nei giorni scorsi, la presidente Nella Magnani ha mostrato nel corso di una breve visita i due mini appartamenti al sindaco Damiano Coletta, al direttore sanitario dell'ospedale Sergio Parrocchia e al direttore della Caritas Angelo Raponi, intervenuto in rappresentanza della Diocesi. "Grazie a tutti coloro che si sono spesi per portare a compimento questo progetto - ha commentato Coletta -. È un gesto di solidarietà che assume grandissimo valore, soprattutto in un periodo come questo. Il Comune ha fatto da facilitatore e ci tengo a fare i complimenti a Nella Magnani e a ringraziare la diocesi e la direzione Sanitaria del Santa Maria Goretti che ora si coordinerà con l'Aasociazione per questo servizio di grande civiltà".

"Questo progetto - ha aggiunto il dottor Parrocchi - conferma la capacità e la fertilità della rete del volontariato e in particolare dell'Associazione Valentina, una delle realtà più attive. È un progetto che nasce dalla collaborazione tra istituzione religiosa, sanitaria e civile che consente dare concretezza alle iniziative dell'associazionismo in favore dei bisogni cittadini". "La Diocesi ha volentieri messo a disposizione del Comune questi locali - ha detto Angelo Raponi, direttore della Caritas - e oggi si chiude il cerchio di questo percorso frutto di una collaborazione in funzione di una risposta a bisogni importanti delle persone. È una bellissima risposta che testimonia tanta generosità". "Sono molto emozionata - ha detto Nella Magnani - perché dopo tanti anni vedo realizzarsi questo mio desiderio di aiutare chi ha più bisogno. Sono sicura che questi appartamenti saranno molto utili e ringrazio di cuore la curia e il sindaco Coletta che ci hanno dato l'opportunità di portare a termine questo percorso".