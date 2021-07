"Prima di partire per le vacanze vieni da donare il sangue": l'appello dell'Avis di Latina

Un appello dell'Avis di Latina a donare il sangue anche in estate prima di partire per le vacanze. Proprio in questo periodo estivo infatti il Lazio torna in emergenza sangue. L'esodo dei residenti e la voglia di distrarsi comportano da sempre un calo fisiologico nelle donazioni ma, come ricorda l'Avis, "allo stesso tempo gli spostamenti fanno aumentare gli incidenti e di conseguenza le richieste di sangue che si sommano alle altre".

Per questo lo slogan che viene lanciato è “Prima di partire per le vacanze vieni a donare” – dichiara Emanuele Bragato, presidente di Avis Comunale Latina – è un impegno che può comportare una giornata di riposo durante il periodo estivo, magari rinunciare a qualche ora di mare ma si dona almeno ogni 90 giorni quindi è un solo giorno di sacrificio durante tutta l’estate che permette agli ospedali e quindi alle persone malate di poter continuare le terapie o effettuare gli interventi chirurgici programmati. Il sangue ha una conservazione breve e dagli ospedali già arrivano notizie di carenza di alcuni gruppi sanguigni. Dare il proprio contributo di amore e solidarietà prima di partire per le meritate ferie – prosegue Bragato – le renderebbe ancora più preziose senza dimenticare che è un ulteriore controllo delle proprie analisi, che potranno essere tranquillamente visionate fuori casa tramite l’app Avisnet o il sito www.avislatina.it".

L’Avis comunale di Latina anche durante l’estate rimarrà dunque aperta per le donazioni in Corso Matteotti 238 tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica (ad eccezione del 15 agosto) dalle 7.30 alle 10.30, la prima e la terza domenica in via Empedocle a Latina Scalo oltre che le uscite calendarizzate con l’autemoteca.