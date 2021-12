Riapre il dormitorio invernale nei locali di viale XXIV maggio: operativo tutti i giorni dalle 20 alle 8

Apre questa sera, 1 dicembre, il dormitorio invernale a Latina, che anche quest'anno sarà allestito nei locali del Preziosissimo Sangue di viale XXIV maggio. Un centro di accoglienza a bassa soglia, operativo tutti i giorni dalle 20 fino alle 8.

Ogni ospite sarà dotato, quotidianamente, di kit monouso per l'igiene personale e telo da doccia, e saranno fornite bottigliette di acqua, tisane, caffè e cibo preconfezionato in buste singole per la prima colazione. Ogni operazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Il Comune ricorda che per segnalare eventuali emergenze sociali o situazioni critiche di persone esposte al freddo e al gelo, è a disposizione 7 giorni su 7, h24, il numero verde del Pronto intervento sociale 800 212 999.