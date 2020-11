Arriva la Ztl in zona pub: chiusura alle auto in via Neghelli nei fine settimana

Come richiesto dai gestori dei pub, il Comune di Latina ha emesso un'ordinanza che dispone, in via sperimentale e momentanea, la ztl nella zona dei pub. Il provvedimento dell'amministrazione istituisce la chiusura al traffico delle auto in via Neghelli, nel tratto compreso tra via Battisti e via Lago Ascianghi, nelle giornate di sabato e domenica a partire dal 14 novembre per due week end consecutivi. L'orario previsto per la chiusura è dalle 12 alle 15.

Sarà cura dell’ufficio Manutenzione del Servizio Decoro provvedere all’installazione e cura della segnaletica provvisoria necessaria alla chiusura temporanea della viabilità interessata dalla presente ordinanza.

L'obiettivo è quello di consentire lo svolgimento delle attività commerciali dei locali dell'area cittadina e di rispondere alle richieste delle attività di ristorazione aperte ora solo a pranzo. Tutto però dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento sociale previsto dal Dpcm e delle misure che dispongono il limite massimo di capienza dei locali. I controlli, annuncia il sindaco, saranno particolarmente rigidi.