In albergo con la pistola rubata e senza porto d'armi, imprenditore arrestato

Ha raccontato che quella pistola gli serviva per difendersi dai furti e ha spiegato di averla acquistata da un extracomunitario a Roma. Peccato che quell'arma aveva il numero di matricola a brasa e che lui, imprenditore 39enne di Latina, la detenesse senza alcun permess. Tanto da finire agli arresti domiciliari per detenzione illecita d'arma da fuoco e ricettazione.

L'uomo è stato infatti sorpreso dagli agenti della Squadra volante in una stanza di un albergo di Latina dopo che alcuni familiari preoccupati perchè non rispondeva al telefono avevano allertato il titolare della struttura ricettiva che a sua volta aveva chiamato le forze dell'ordine. In hotel si era trasferito da qualche giorno dopo una lite con la moglie ma quando gli agenti sono entrati nella stanza hanno trovato la Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, quindi provento di furto, alcuni proiettili e lui senza alcun porto d'arma da fuoco. Nel corso dell'udienza di convalida l'imprenditore, assistito dagli avvocati Italo Montini e Giancarlo Vitelli, ha raccontato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che avere portato la pisto,a con sé per non lasciarla a casa incustodita poi sulla sua provenienza ha detto di averla comprata a Roma senza però fornire ulteriori dettagli ma aggiungendo di tenerla per difendersi da eventuali furti.

A conclusione dell'interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto a carico dell'uomo gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un familiare così come richiesto dal pubblico ministero Giuseppe Miliano.