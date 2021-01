Presi con un arsenale in auto, si va verso il rito abbreviato

Udienza preliminare per le tre persone arrestate in viale Europa a Latina con alcune pistole con matricola abrasa e silenziatore

Stanno pensando di farsi processare con rito abbreviato le tre persone arrestate a Latina il 15 giugno dello scorso anno con l’accusa di possesso di armi illegali da sparo, munizionamento e ricettazione.

Stefano Carocci, 39 anni, Pietro Finocchiaro, 41 anni e Fabiola Fiore di 30 anni, sono comparsi questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che ha rinviato l’udienza al 19 febbraio prossimo quando probabilmente sarà formalizzata la richiesta di rito alternativo da parte degli avvocati difensori. I tre vennero fermati dai carabinieri del capoluogo pontino in viale Europa e a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano vennero rinvenute due buste della spesa contenenti una pistola marca Clock calibro 45 con matricola abrasa, colpo in canna e caricatore inserito con 10 cartucce e silenziatore; una pistola marca Sauer 9x21 con matricola abrasa, caricatore inserito con 15 cartucce e dispositivo silenziatore, una pistola marca Glock calibro 9x21, anche questa con caricatore inserito e 10 cartucce, risultata provento di un furto denunciato a ottobre del 2019 ad Aprilia. Inoltre, all'interno di una custodia di plastica erano stati rinvenuti: un caricatore con 10 cartucce 9x21, un altro con 10 cartucce calibro 45, un caricatore con 15 cartucce 9x21, una canna per pistola calibro 9x21. Per tutti e tre era scattato l’arresto.