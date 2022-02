Crac del Latina Calcio, prima udienza per Maietta e altri 37 indagati di 'Arpalo 2'

E’ slittata all’8 aprile prossimo per problemi di notifica l’udienza preliminare a carico dell’ex parlamentare e presidente del Latina calcio Pasquale Maietta e di altre 37 persone coinvolte nell’inchiesta denominata ‘Arpalo 2’, seconda tranche di quella principale e riguardante il presunto sistema di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio di denaro con riferimento soprattutto alla società sportiva Latina Calcio.

Davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa sono chiamati a comparire tra gli altri Paola Cavicchi, l'imprenditore Antonio Aprile al timone della società ai tempi di Maietta e poi Benedetto Mancini, Angelo Ferullo, di Anzio, e la finlandese Regina Daniela Wainstein che avevano rilevato il club prima del fallimento oltre alla curatela fallimentare del sodalizio nerazzurro. Sono inoltre indagati tre militari della Guardia di Finanza: Ciro Pirone, Claudio Arpaia e Riccardo Tomei, tutti in servizio presso il Comando provinciale delle Fiamme gialle di Latina.

I sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro, titolari dell’indagine, ipotizzano un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, societari, di bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione. In questo caso i reati contestati non hanno portato all’emissione di misure cautelari mentre il processo principale, ‘Arpalo’ ha preso la strada del giudizio immediato ed è attualmente in corso davanti al Tribunale di Latina. Nell’udienza di oggi hanno chiesto di potersi costituire parte civile due società in curatela fallimentare, la Tre Assi srl e la società Emme.